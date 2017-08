Rafal Majka kopman van Bora-Hansgrohe in Vuelta, geen Peter Sagan

Bewerkt door: PL

Rafal Majka stond in 2015 al eens op het podium van de Vuelta. © getty.

De Pool Rafal Majka start als kopman van Bora-Hansgrohe in de 72ste Vuelta. Het Duitse WorldTour-team maakte zijn selectie, waarin wereldkampioen Peter Sagan ontbreekt, vandaag bekend.

Met de 27-jarige Majka mikt de ploeg op een topvijfplaats in het eindklassement, zegt teammanager Ralph Denk. "We brengen een evenwichtige ploeg in stelling. Rafal is onze man voor het klassement. Ons doel is de top vijf."



Majka stond in 2015 al eens op het podium van de Vuelta. Hij werd toen derde na winnaar Fabio Aru en Joaquim Rodriguez. In de vorige week afgelopen Ronde van Polen (WorldTour) werd hij voor eigen volk tweede na Dylan Teuns.



De rest van de selectie bestaat uit de Duitsers Emanuel Buchmann, Christoph Pfingsten, Andreas Schillinger en Michael Schwarzmann, de Italiaan Cesare Benedetti, de Slovaak Michael Kolar, de Oostenrijker Patrick Konrad en de Pool Pawel Poljanski.



De Ronde van Spanje start op 19 augustus in het Franse Nîmes met een ploegentijdrit en eindigt op 10 september in Madrid. Na zijn uitsluiting in de Tour start Peter Sagan zoals verwacht niet in de Vuelta. De Slovaak, momenteel aan de slag in de BinckBank Tour, rijdt vermoedelijk de Canadese WorldTour-koersen in Québec en Montréal als voorbereiding op het WK. In het Noorse Bergen mikt Sagan op zondag 24 september op een derde opeenvolgende wereldtitel op de weg, wat nog geen enkele man hem voordeed.