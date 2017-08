De beestachtige beklimming die de renners twee keer zal doen nadenken vooraleer ze zich aan Vuelta wagen

TL

1/08/17 - 13u14 Bron: Cycling.Today

Los Machucos heeft stijgingspercentages tot maar liefst 28 procent. © rv.

De 72ste editie van de Ronde van Spanje belooft loodzwaar te worden. Met acht aankomsten bergop worden de liefhebbers van (het zwaardere) klimwerk op hun wenken bediend. En iets zegt ons dat vooral de slotbeklimming van de zeventiende rit iets mindere klimgoden toch twee keer zal doen nadenken over hun deelname aan de Vuelta.

De zeventiende rit zal op 6 september aankomen op de top van Los Machucos, een loodzware klim die voor het eerst werd opgenomen in het parcours van de Vuelta. Vanuit Arredondo, een gemeente in Cantabrië, is de beklimming zo'n twaalf kilometer lang. De aanloop is ook relatief rustig, maar dan, vanaf Bustablado, is het gedaan met de pret.



Het gemiddelde stijgingspercentage van de "onmenselijke helling" (9 procent), zoals Los Machucos in de Spaanse pers wordt omschreven, is niet angstaanjagend. Maar de stukken waar het cement (dat op sommige plaatsen nuttiger bleek dan asfalt) tot 28 (!) procent oploopt, zijn dat des te meer. Ook in het profpeloton zullen, zeker na ruim twee weken Vuelta, heel wat benen ontploffen op de smalle wegen.



Om het helemaal loodzwaar te maken, volgt drie dagen later nog een etappe met aankomst op de top van de Angliru. Die col van 13,5 kilometer met een maximaal stijgingspercentage van ruim 23 procent wordt voor het eerst sinds 2013 weer bedwongen in de Vuelta en waarschijnlijk wordt de Vuelta op de flanken van 'La Gamonal' in een beslissende plooi gelegd. Onder anderen Alberto Contador, Roberto Heras en Gilberto Simoni wonnen er al en in 2013 pakte de Fransman Kenny Elissonde er de zege.



Maar eerst wordt het uitkijken naar wie de eerste winnaar ooit wordt op Los Machucos...