Giro-winnaar Dumoulin start niet in Vuelta

Door: redactie

21/07/17 - 13u07 Bron: AD

© photo news.

Tom Dumoulin start dit najaar niet in de Ronde van Spanje (19 augustus - 10 september). De winnaar van de Giro d'Italia gaat zich op een andere manier voorbereiden op het WK wielrennen in Noorwegen, dat van 17 tot en met 24 september worden gehouden.

Wilco Kelderman is namens de Sunweb-ploeg aangewezen als kopman in de Spaanse grote ronde, terwijl talent Sam Oomen zijn debuut gaat maken. Dumoulin zal voorafgaand aan het WK nog de Clásica San Sebástian, de Binck Bank Tour (tot vorig jaar Eneco Tour) en de Canadese World Tour-wedstrijden GP Quebec en GP Montréal rijden.



Dumoulin is op dit moment op hoogtestage in La Plagne met ploeggenoten Sam Oomen, Lennard Hofstede, Wilco Kelderman en Søren Kragh Andersen.



In 2015 leek Dumoulin op weg naar de eindzege in de Vuelta. Hij reed tot en met de 20ste etappe in de rode leiderstrui, maar in die voorlaatste etappe, een korte bergrit, zakte de Limburger door het ijs en moest hij de eindzege laten aan Fabio Aru. Dumoulin eindigde dat jaar als zesde. Daarnaast won hij twee etappes.