Vuelta 2017 telt negen aankomsten bergop met monsterlijke Angliru op voorlaatste dag

Bewerkt door: Glenn Bogaert

12/01/17 - 20u47

De klimmers komen in de Ronde van Spanje van 2017 weer volop aan hun trekken. Er zijn in deze 72ste editie negen aankomsten bergop en de gevreesde beklimming van de Angliru is voor het eerst sinds 2013 in het routeschema opgenomen. Dat maakte de organisatie vanavond bekend tijdens de parcoursvoorstelling in Madrid.

Het was al geweten dat de Vuelta dit jaar voor het eerst op Franse bodem begint. In Nîmes gebeurt dat op zaterdag 19 augustus met een ploegentijdrit.



Meteen vuurwerk

Al in de derde etappe wacht een loodzware rit naar Andorra. De Vuelta doet daarna Catalonië aan, verplaatst zich naar de bergen in het zuiden om in de slotweek, die begint met een individuele tijdrit over 42 km, weer in het noorden te belanden.



Klimmen aan 24%

De loodzware Angliru, 12,5 km lang met stukken van bijna 24%, moet op de voorlaatste dag de apotheose worden. In 2013 won de Fransman Kenny Elissonde er voor de Amerikaan Chris Horner, die een dag later de eindzege pakte. Op de slotdag zondag 10 september is er een criterium in Madrid. Vorig jaar ging de eindzege in de Vuelta naar de Colombiaan Nairo Quintana.