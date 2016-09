Adam Hansen rijdt zestiende grote ronde op rij uit

Door: redactie

Vuelta De Australiër Adam Hansen (Lotto-Soudal) heeft met de Ronde van Spanje zijn zestiende grote ronde op rij uitgereden. De 35-jarige Hansen eindigde in de 71ste editie van de Vuelta op de 110de plaats.

Hansen ontfutselde vorig jaar na de Vuelta het record van de Spanjaard Bernardo Ruiz, die twaalf grote wielerronden op rij had uitgereden tussen 1954 en 1958. Een jaar later staat de teller van Hansen op zestien, sinds de start van het indrukwekkende rijtje in de Vuelta van 2011. In totaal verscheen hij zelfs in 23 grote rondes aan de start: acht keer in de Giro, acht keer in de Vuelta en zeven keer in de Tour. Slechts drie keer moest hij vroegtijdig opgeven.