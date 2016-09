Nielsen sprint naar zege in slotrit, Quintana eindwinnaar

Maarten Vanbergen

11/09/16 - 20u29

© TDW.

Vuelta Magnus Cort Nielsen heeft de slotrit in de Ronde van Spanje gewonnen. In de straten van Madrid kwam het tot een traditionele massasprint en daarin troefde Nielsen Bennati en Meersman af. De eindzege van Nairo Quintana (Movistar) kwam nooit meer in gevaar. Chris Froome (Sky) en Esteban Chaves (Orica) vervolledigen het podium.