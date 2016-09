Jolien D'hoore sprint in afwachting van de mannen naar zege in prestigieuze Madrid Challenge

Bewerkt door: Glenn Bogaert

11/09/16 - 17u30 Bron: Belga

© Twitter Vuelta.

video Jolien D'hoore (Wiggle High5) heeft vandaag een knappe zege geboekt in de prestigieuze Madrid Challenge by La Vuelta. De 26-jarige D'hoore, op de Spelen in Rio nog goed voor een bronzen medaille in het omnium, haalde het in de straten van de Spaanse hoofdstad in een sprint van de Australische Chloe Hosking en de Italiaanse Marta Bastianelli.

De wedstrijd, gekleurd door tal van aanvalspogingen in de finale, kreeg uiteindelijk vorm door een aanval van twee rensters in het slot: de Duitse Claudia Lichtenberg (Lotto-Soudal Ladies) en de Italiaanse Simona Frapporti die wegreden op 15 km van het eind. Meer dan 25 seconden kregen ze nooit en op zo'n vier kilometer van het eind werden ze gegrepen door het peloton dat net daarvoor werd opgeschrikt door een massale valpartij. In de sprint stond geen maat op een in topvorm verkerende Jolien D'hoore die haar eerste overwinning in de nieuwe WorldTour, dit seizoen opgericht, pakte. Voor de 26-jarige D'hoore was het de zevende overwinning van het seizoen.



Dolle vreugde bij D'hoore en co

De Nederlandse Chantal Blaak kwam als vierde over de streep. Op de erelijst van de Madrid Challenge volgt D'hoore de Amerikaanse Shelley Olds op. De wedstrijd in kwestie kan je gerust vergelijken met La Course by Le Tour de France, het criterium voor vrouwen dat wordt afgehaspeld als voorsmaakje op de traditionele slotrit van de Tour met aankomst op de befaamde boulevard Champs-Élysées. Na afloop werd onze snelle landgenoot stevig gevierd door haar ploeggenotes bij Wiggle High5, bekijk hieronder de vreugdetaferelen. Met Valerie Demey van Topsport Vlaanderen finishte er nog een Belgische in de top-20, de amper 22-jarige jongedame werd 17de. Victoria de @JolienDhoore para del @WiggleHigh5 en #MadridChallenge pic.twitter.com/n1XSpMjz1F — Vuelta a España (@lavuelta) Sun Sep 11 00:00:00 MEST 2016 Celebración del @WiggleHigh5 Let's party Team!!! @JolienDhoore #MadridChallenge pic.twitter.com/ZwAO7LLtuS — Vuelta a España (@lavuelta) Sun Sep 11 00:00:00 MEST 2016