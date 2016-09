Contador baalt na verloren podiumplek in Vuelta, maar: "Niet naar hier gekomen voor een derde plaats"

Door: Glenn Bogaert

Je zal maar Alberto Contador heten. De Ronde van Spanje aanvatten met als ambitie een vierde eindzege, maar finaal zelfs het podium niet halen. In de laatste zware bergrit met aankomst op de 21 kilometer lange Alto de Aitana donderde 'El Pistolero' nog van het podium na een nummertje van Johan Esteban Chaves. Balen natuurlijk, maar van die verloren derde plaats ligt de 33-jarige Contador nu ook niet bepaald wakker.

Na de tijdrit van vrijdag zag het er nochtans goed uit voor de Spaanse klimmer van Tinkoff want hij had Chaves van zijn sokkel geduwd en leek op koers te liggen voor het podium. Een magere troostprijs en dan nog eentje die hij gisteren alsnog verspeelde na een coup van de clevere en avontuurlijke Chaves. De Colombiaan sprong opnieuw over de publiekslieveling van het Spaanse wielerpubliek en dat is een extra klap voor Contador. Al wil hij er ook niet te zwaar aan tillen: "Ik sta uiteraard liever op het podium dan als vierde te eindigen, maar tweede of derde worden, was nooit mijn hoofddoel." De Vuelta winnen, met minder wilde hij zich niet content stellen.



Geen steun van Movistar

Al is de man die volgend jaar normaal gezien naar Trek-Segafredo trekt ook groot in de nederlaag: "Ik doe mijn petje af voor de koerstactiek van Orica, al dacht ik wel dat Movistar mij zou helpen als wederdienst voor wat we samen gedaan hebben in de rit naar Aramon Formigal. Dat ze dat niet deden, is jammer", klinkt het bij VeloNews. "Ik heb nog met Valverde gesproken, maar ze zagen het niet zitten. Onze eigen ploeg was sterk en heeft mij prima geholpen, maar in de bergen was het niet goed genoeg." En zo staat er zowaar geen Spanjaard op het podium, zuur voor de Spaanse fans. Een vierde schot in de roos zal dus ten vroegste voor volgend jaar zijn. Hou maar rekening met een hypergemotiveerde Alberto.