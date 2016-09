Team Sky steekt hand in eigen boezem na verloren Vuelta: "Die fout zullen we nooit meer maken"

Door: Glenn Bogaert

11/09/16 - 11u40

© TDW.

Met een applaus voor Nairo Quintana toonde Chris Froome zich gisteren in het slot van de laatste bergrit in de Vuelta een echte gentleman. Alleen had de 31-jarige Brit nadien blijkbaar niet veel zin in een reactie. Ploegleider Dario Cioni was wel bereid om uit naam van Team Sky een woordje te plaatsen. En de 41-jarige Italiaan stak de hand in eigen boezem.

"Eerst en vooral was de opdracht die we moesten vervullen wel heel ambitieus, namelijk 1'21" terugpakken op Nairo Quintana. Iedereen binnen de ploeg was er echter duidelijk op gebrand om alles uit de kast te halen. We hadden David López García in de vlucht en gaven hem de opdracht om zich te laten terugzakken om Chris Froome bij te staan. Ach, uiteindelijk hebben we gezien dat Chris en Nairo in het tweede gedeelte van deze Ronde van Spanje op gelijke voet koersten. Na afloop is het altijd makkelijk om vanalles te zeggen en te roepen."



"Kijken te veel naar finales"

En toch is Cioni kritisch voor zijn team, zij het dan opbouwend kritisch: "We hebben vandaag gekoerst alsof het een eendagswedstrijd was. Een trui verdedigen, zit duidelijk meer in onze natuur dan in de aanval trekken om een trui te veroveren. Die gewoonte heeft ons niet geholpen op de Alto de Aitana. We kijken te veel naar de finales van bergritten in plaats van naar de start en dat is een fout die we nooit meer zullen maken." Positieve noot voor de Britse succesformatie: Froome won ondanks het verloren pleit wel twee mooie ritten en deed zo beter dan eindwinnaar Nairo Quintana, die maar één ritje kaapte.