Niet voor gevoelige kijkers: de vreselijke foto van dubbele beenbreuk ploegmaat Quintana

Vuelta Terwijl zijn ploegmakkers gisteravond een feestje bouwden met de nodige flessen champagne en taart om de eindzege van Nairo Quintana te vieren, lag er eentje van Movistar te treuren in een ziekenhuis in Alcoy. José Joaquin Rojas haalde de finish van de voorlaatste (berg)etappe niet na een horrorcrash. En de gevolgen zijn al even vreselijk.

Al snel na zijn tuimelperte in een afdaling waarbij hij roerloos bleef liggen, kwamen de berichten door van een mogelijke beenbreuk. De Spaanse kampioen op de weg moest dan ook de handdoek gooien en 's avonds werd de vrees ook werkelijkheid: een dubbele beenbreuk zelfs, het scheen- en kuitbeen zwaar toegetakeld. Er zat voor de 31-jarige Rojas dan ook niks anders op dan de nacht door te brengen in het ziekenhuis, maar gelukkig kon hij wel al via Twitter iedereen bedanken voor de vele bezorgde steunberichten. De foto die hij vanop zijn ziekenhuisbed met de wereld deelde, gaat trouwens door merg en been. Een beeld dat zwaar op de maag valt en dus niet voor gevoelige ogen bestemd is. Vandaag mag zijn kopman Nairo Quintana in het rood naar Madrid fietsen en dat in ware feeststemming, het maakt het late en zware uitvallen van de snelle Rojas alleen maar zuurder. Wat was hij er graag bij geweest...