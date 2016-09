Ploegmakker van leider Quintana blijft voor dood liggen na akelige smak in cruciale bergrit Vuelta

Door: Glenn Bogaert

10/09/16 - 14u58

Rojas hits the deck: nasty fall for Spaniard on stage 20 of the Vuelta #LV2016

video Opschudding in de voorlaatste etappe van de Ronde van Spanje van Benidorm naar de zinderende apotheose op Alto de Aitana. Nairo Quintana moest met lede ogen toekijken hoe een ploegmakker wel heel lelijk crashte en zo op een kleine 100 kilometer van de streep meteen ook uit koers verdween.

Het slachtoffer was de snelle José Joaquín Rojas en bij Movistar hielden ze de adem werkelijk in want de beelden waren niet fraai. De 31-jarige kampioen van Spanje op de weg bleef roerloos en in een akelige houding liggen, na alle wielerdrama's die we dit jaar al meegemaakt hebben toch zaken die we liever niet zien. Rojas moest logischerwijs ook de handdoek gooien, het is meteen ook de eerste renner van het ongenaakbare Movistar die uit de Vuelta verdwijnt.



Vrees voor beenbreuk

De pechvogel van de Spaanse WorldTourformatie zou bij bewustzijn zijn, zijn toestand is ook stabiel. Er wordt wel gevreesd voor een beenbreuk. Door de zware val van de luitenant van rode trui Quintana viel de koers even helemaal stil en dat spreekt in het voordeel van de twee leiders Rudy Molard (Cofidis) en Luis León Sánchez (Astana). Een omvangrijke groep jagers met daarbij onze landgenoot Bart De Clercq van Lotto Soudal volgt op drie minuten. Volg HIER alles LIVE!