Quintana neemt met eindzege Vuelta revanche op zwarte beest Froome, Chaves duwt Contador nog van podium

Door: Glenn Bogaert

10/09/16 - 17u48

© afp.

Ronde van Spanje Hij heeft er op de flanken van de Alto de Aitana nog alles aan gedaan, maar Chris Froome is er niet meer in geslaagd om Nairo Quintana de eindzege in de Vuelta te ontfutselen. Voor de 26-jarige Colombiaan is het zijn tweede triomf in een grote ronde na de Giro van 2014. Sensatie was er wel nog in de strijd om plaats drie want Johan Esteban Chaves pakt uit met een geniaal uitgevoerde solo en duwde zo Alberto Contador in extremis nog van het podium. De ritzege was voor het ontluikende Franse (top)talent Pierre Latour van AG2R. 22 jaar en op de 21 kilometer lange slotklim zijn knappe prestatie van de Route du Sud van vorig jaar bevestigd. Bart De Clercq klauterde naar een 6de plaats.