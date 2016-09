Pechvogel Samuel Sanchez geeft op twee dagen voor einde Vuelta

Door: redactie

10/09/16 - 08u43 Bron: Belga

© TDW.

Twee dagen voor de finish in Madrid heeft de Spaanse wielrenner Samuel Sanchez de Vuelta moeten verlaten. De 38-jarige renner van BMC ging tijdens de individuele tijdrit over 37 kilometer op hoge snelheid onderuit in een bocht. Gehavend bereikte Sanchez de finish, maar in het ziekenhuis bleek dat zijn rechterschouder is ontwricht.