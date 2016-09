Campenaerts verrast met vijfde plek: "Elke keer een eer om in deze trui te rijden"

Door: redactie

9/09/16

Belgisch kampioen tijdrijden Victor Campenaerts (LottoNL-Jumbo) verraste vandaag in de tijdrit van de Vuelta met een vijfde plaats, voor grote namen zoals Contador en Chaves. Hij legde de chrono in Calpe af in 48:20 en was daarmee 1:47 trager dan winnaar Chris Froome.

Na bijna drie weken koers wist Campenaerts te verrassen. "Het ging goed, ik had de power in mijn benen om een goede tijdrit te rijden", vertelt hij, "meer dan zelf hard rijden kan je niet doen, en dit is alles wat er in zat." Campenaerts keek uit naar deze tijdrit, de enige in deze Vuelta na de ploegentijdrit in de openingsetappe. "Sinds mijn selectie voor de Vuelta ben ik met deze tijdrit bezig geweest", geeft hij toe, "we hebben het parcours een aantal keer verkend en ik heb daardoor vol kunnen rijden."



Campenaerts was ook trots om in Spanje met zijn Belgische kampioenstrui te mogen rijden. "Het is elke keer mooi om dit shirt aan te trekken, maar om ermee in een grote ronde te rijden is erg speciaal. Elke wielrenner is natuurlijk wel een beetje ijdel en dan is dit shirt mooi om mee te showen."



De volgende opdracht voor Campenaerts wordt het EK wielrennen op de weg in Plumelec waar hij samen met Yves Lampaert, vierde vandaag in de tijdrit, ons land vertegenwoordigt.