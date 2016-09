Froome luidt de aanvalstrom: "Ook morgen zal ik ervoor vechten"

Door: Mike De Beck

9/09/16 - 18u46

© photo news.

vuelta Snoeihard haalde Chris Froome uit op zijn tijdritfiets. Door zijn tweede tijdritzege bracht hij de voorsprong van 3'37" van Nairo Quintana terug tot 1'21" en zit er weer wat spanning in deze slopende Vuelta. Kan Froomey morgen nog een ultieme gooi doen naar de eindzege?

"Quintana start morgen nog met meer dan een minuut voorsprong, maar we zullen blijven vechten", belooft de kopman van Team Sky. "We gaan vanavond samenzitten met de ploegmakkers. Quintana heeft met Movistar een goed team rond zich en het wordt dan ook moeilijk om hem te verslaan. Het wordt een zware dag morgen."



"Moeilijk te voorspellen"

"Anderzijds, de Vuelta zat vol verrassingen tot nu toe, misschien kan de etappe van morgen ook voor de verrassing zorgen. Eén ding staat vast: dit was een zware Vuelta, iedereen is moe en denkt al aan Madrid. Al wil ik wel vechten tot het eind. De rit van morgen valt moeilijk te voorspellen. Je moet ook kijken naar de andere ploegen zoals Orica en Tinkoff, wat gaan zij doen? Zij zitten in hetzelfde schuitje als mij en moeten tijd terugpakken. Enkel Nairo moet dat niet doen. We zullen zien hoe het afloopt."



"Veel voldoening"

Na zijn zege op Peña Cabarga boekte Froome vandaag in Calpe zijn tweede ritzege van deze Vuelta. "Ik ben heel gelukkig met het resultaat. De Vuelta is mijn laatste koers van het seizoen. Ik ben dan ook heel blij dat mijn vorm op het einde van mijn seizoen nog zo goed is. Als renner haal je altijd veel voldoening uit zo'n zeges, daarvoor koers je, die strijd tussen rivalen, maar ik besef ook dat er me morgen nog een zware koersdag wacht in de bergen."