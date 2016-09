Stoomtrein Froome deelt stevige tik uit aan Quintana, dan toch nog spannend slot?

Door: Mike De Beck

VUELTA Wordt het dan toch nog traditioneel spannend in de slotdagen van de Vuelta? Chris Froome deed vandaag alvast zijn uiterste best om dat voor elkaar te krijgen. De kopman van Team Sky haalde in de 37 kilometer lange tijdrit de sloophamer boven en sleepte in Calpe niet alleen zijn tweede ritzege van deze Ronde van Spanje in de wacht. Hij knabbelde maar liefst twee minuten en zestien seconden weg van de voorsprong van Nairo Quintana. De Colombiaan houdt in het klassement nog 1'21" seconden over op Froome. Contador veroverde dan weer de derde plek van Esteban Chaves. En dat met nog een laatste slopende bergrit voor de boeg. Quintana kan nog niet op zijn lauweren rusten.

De schrik voor de tijdirt van Jávea naar Calpe zat er dik in bij Nairo Quintana. Begrijpelijk ook als je Chris Froome tekeer ziet gaan in een race tegen de klok, helemaal een met zijn tijdritfiets. De drievoudige tourwinnaar draaide in een poging om alsnog een gooi te doen naar de eindzege de gashendel meteen volledig open. Zodoende dat Quintana al na 12,5 kilometer aan het eerste tussenpunt tegen een achterstand van liefst 46 seconden aankeek.



Moet Quintana zich zorgen maken?

46 seconden werd twaalf kilometer later al snel een minuut en 33 seconden. Quintana, hypernerveus gestart aan deze tijdrit, wist wel al langer dat hij vandaag de schade moest beperken, maar onderweg was het toch even slikken dat zijn concurrent zo hard uithaalde. Froome op ramkoers. Uiteindelijk pitste de hardrijder 2 minuten en 16 seconden af van de voorsprong van Nairo Quintana. Die gaat nu met nog een voorgift van 1 minuut en 21 seconden de laatste bergrit van morgen tegemoet. En dat het nog een bijzonder zware dag wordt voor het peloton Madrid bereikt, bewijst de Alto de Aitana. Een klim van buiten categorie die als aankomst bergop voor het slotakkoord van een loodzware Vuelta moet zorgen. Froome slijpt alvast de messen. Lees ook In de Vuelta konden ze drama dat zich in de Tour afspeelde maar net voorkomen Victoria de @chrisfroome en Calp. Victory and exhibition for @chrisfroome in the TT. #LV2016 pic.twitter.com/9JdmAvW6wS — Vuelta a España (@lavuelta) Fri Sep 09 00:00:00 MEST 2016 © photo news.

In de schaduw van de intense tweestrijd plaatste Alberto Contador dan weer een stevige aanval op het podium. Met succes, want Esteban Chaves - ook niet meteen bekend als tijdritspecialist - kreeg een stevige klap te verwerken van 'El Pistolero'. Met Madrid in zicht beloofde de kopman van Tinkoff nog een keer alles uit de kast te halen en dat was niet gelogen. De kleine achterstand op Chaves boog Contador eigenhandig om in een bijna geruststellende voorsprong van iets meer dan een minuut.



Belgisch festijn

De kopmannen gingen dan wel met de meeste aandacht lopen vandaag, ook onze landgenoten pikten hun graantje mee in het begin van de koers. Heel even was het zelfs België boven wanneer Yves Lampaert, Victor Campenaerts en Dries Devenyns voor een volledig zwart, geel en rood gekleurd podium zorgden. Uiteindelijk kreeg ook Thomas De Gendt een invitatie om zijn stoel mee aan tafel te schuiven voor het Belgisch festijn. De Gendt moest zich tevreden stellen met een 13de plek, terwijl Yves Lampaert en Victor Campenaerts met een respectievelijk vierde en vijfde stek een van de weinigen waren die niet op twee minuten werden gezet door Chris Froome. © TDW. #lv2016 unfortunately another belgium, lampaert, beats the time of @VCampenaerts pic.twitter.com/C4ugHHkal8 — LottoNLJumbo Cycling (@LottoJumbo_road) Fri Sep 09 00:00:00 MEST 2016 © photo news. © afp. © epa. © photo news. © TDW. © TDW.

