Michel en José kirden al van de pret om vijfde Belgische zege, maar de winnaar is NIET Jens Keukeleire

Door: Glenn Bogaert

8/09/16 - 17u52

© TDW.

Vuelta Wat een anticlimax. De commentatoren Michel Wuyts en José De Cauwer en heel wat teams en volgers op Twitter zagen Jens Keukeleire in de op één na langste etappe van deze Vuelta de zege pakken in een massasprint. Helaas, het was onze landgenoot niet. De fysieke gelijkenissen zijn er dan misschien wel, maar het was wel degelijk Keukeleire's ploegmakker Magnus Cort Nielsen die met de bloemen aan de haal ging in Gandía. De 23-jarige Deen kon er na afloop zelf hartelijk om lachen, maar op Twitter was de verwarring echt wel compleet. Wie was het nu eigenlijk?