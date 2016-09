Hoe Niki Terpstra met geniaal plannetje aan de basis ligt van daverend Etixx-succes in Ronde van Spanje

Door: Glenn Bogaert

8/09/16 - 14u48 Bron: De Telegraaf

© belga.

Is het u ook al opgevallen dat Etixx-Quick.Step het zo voortreffelijk doet in de Vuelta? Met vier ritzeges mocht de ploeg van Patrick Lefevere en Tom Boonen al heel wat champagneflessen een feesttaarten soldaat maken en straks doet Gianni Meersman er misschien nog eentje bij. Toeval dat succes? Helemaal niet, het is voor een groot stuk de verdienste van Niki Terpstra. Huh, hoezo? De Nederlandse krant De Telegraaf komt vandaag met de ware toedracht.

Hij staat binnen de ploeg dan wel bekend als een eenzaat die graag zijn eigen willetje doordrijft, maar de 32-jarige Nederlander is wel degelijk een teamplayer én de ideale motivator. Voor de start van de Vuelta kwam de oud-winnaar van Parijs-Roubaix en Dwars door Vlaanderen met een intern klassement op de proppen, een soort ploegspelletje zeg maar. Bedoeling is om de renners aan te moedigen en te belonen voor hun dagdagelijkse hand- en spandiensten in de koers.



Meest succesvolle ploeg

Niki Terpstra doet het geniale concept met veel plezier en trots uit de doeken: "Iedereen is elke avond in de weer met de verdiende punten bezig, die door de ploegleiders worden opgelijst. Aan tafel wordt er dagelijks over de tussenstand in het klassement gebabbeld." Opvallend is dat Etixx-Quick.Step dit seizoen de meest succesvolle formatie is in de WorldTour, waarom dan nog deze interne competitie ter motivatie? Dat heeft misschien wel te maken met de bezetting. De Belgische ploeg van Tom Boonen doet het in Spanje met een leger van vrijbuiters, dan kan wat extra eendracht smeden geen kwaad. Eén voor allen, allen voor één. © TDW. © TDW.