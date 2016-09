Stervende zwaan Frank zegeviert op moordende slotklim, weer verbeten strijd tussen favorieten

Door: Mike De Beck

7/09/16 - 17u53

© kos.

Het jus sijpelt stilaan helemaal uit de benen van de renners in deze slopende Vuelta. De Alto Mas de La Costa moest vandaag voor spektakel zorgen en dat kregen we ook te zien. Op de slotklim met zelfs een stijgingspercentage tot 21 procent bleef de Zwitser Mathias Frank de aanstormende Leopold König en Robert Gesink uit de vlucht van de dag voor. Terwijl in de achtergrond Chris Froome wederom op zijn tanden moest bijten. Uiteindelijk druppelde hij wel zij aan zij met Nairo Quintana, Alberto Contador en Esteban Chaves binnen.

Intense strijd tussen de favorieten Die zag hoe Dario Cataldo en Mathias Frank op zo'n dertig kilometer van de streep hun medevluchters bedankten voor bewezen diensten en op zoek gingen naar de dagzege. Iets wat Robert Gesink duidelijk niet zinde. De Nederlander die al zegevierde op de Col d'Aubisque was wel tuk op een tweede ritzege en ging op zoek naar Mathias Frank die ondertussen helemaal alleen vooraan reed. De 35-jarige Zwitser voelde hoe het melkzuur in ijltempo zijn oren bereikte, maar zette dapper door. Met succes, want de in extremis opkomende Leopold König kon de renner van IAM Cycling niet van zijn grootste zege uit zijn carrière houden. Bart De Clercq werd nog knap achtste.



Ben Hermans inspireert Contador

Maar hét spektakel speelde zich wel af tussen de grote kanonnen. De vier topfavorieten hielden zich opvallend gedeisd in de eerste meters van de schrikwekkende muur die de Alto Mas de La Costa wel is. Het was zowaar Ben Hermans die wegsprong uit de groep der favorieten en dat inspireerde Alberto Contador zowaar. 'El Pistolero' fladderde als vanouds weg van zijn concurrenten. Dansend op de pedalen. © photo news. © photo news.

De Spanjaard knipperde twee keer met zijn ogen en zag tot zijn grote verbazing hoe de Colombianen Nairo Quintana en Esteban Chaves gezwind volgden in zijn wiel. Chris Froome bengelde dan weer enkele meters verderop. Maar ondertussen weet u ook al wel: met Froome ben je nooit klaar. De debatten waren geopend.



Froome keert andermaal terug

Slag om slinger bestookten de drie Spaanstalige musketiers elkaar. Vooral een zeer bedrijvige Contador wilde wel wat tijd winnen, maar de topfavorieten gaven elkaar geen duimbreed toe. Zelfs Chris Froome sloot in de laatste honderden meters met een indrukwekkende eindspurt nog aan. De Keniaanse Brit lijkt wel over negen levens te beschikken in deze Vuelta. Telkens keert de drievoudige Tourwinnaar wel terug uit een geslagen positie. Op die verrassingsaanval van het duo Quintana/Contador na.



Status quo dus bij de topfavorieten die morgen een relatief vlakke etappe krijgen voorgeschoteld. Dan gaat het over 200,6 kilometer van Requena naar Gandía. Espectacular Último Kilómetro en Mas de La Costa #LV2016 pic.twitter.com/r7AqexbH80 — Vuelta a España (@lavuelta) Wed Sep 07 00:00:00 MEST 2016 © photo news. © TDW. © afp. © TDW. © TDW.

Uitslag: 1. Mathias Frank (Zwi/IAM) de 177,5 km in 4u34:38



(gem. 38,78 km/u)



2. Leopold König (Tsj/SKY) op 0:06



3. Robert Gesink (Ned/TLJ) 0:11



4. Pello Bilbao (Spa/CJR) 0:14



5. Dario Cataldo (Ita/AST) 0:16



6. José Herrada (Spa/MOV) 0:29



7. Axel Domont (Fra/ALM) 0:48 *** 8. Bart De Clercq (Bel/LTS) 0:57



9. Kristijan Durasek (Kro/LAM) 01:02



10. Haimar Zubeldia (Spa/TFS) 01:04