Froome neemt verrassend standpunt in over de 93 renners (onder wie al zijn ploegmaats) die zondag buiten tijd arriveerden

Door: Glenn Bogaert

7/09/16 - 09u15 Bron: Cyclingnews

© photo news.

Vuelta De rustdag in de Vuelta zal deugd gedaan hebben bij de renners, die er straks weer stevig mogen invliegen met een stevige tocht door de bergen. Voor Chris Froome was het gisteren ook tijd om te bezinnen na de uppercut die hij zondag incasseerde op Aramon Formigal. De kans dat hij de Ronde van Spanje eindelijk op zijn palmares kan schrijven, lijkt bijzonder klein. Al blijft de 31-jarige Brit strijdvaardig. En hij heeft ook zo zijn mening over de 93 laatkomers van drie dagen geleden.

© epa. © TDW.

Belangrijk om weten alvorens u de mening van Froome leest over de rijkelijk laat aangekomen bus in de vijftiende etappe is dat mits het toepassen van het reglement er momenteel geen enkele Sky-renner meer aan de zijde van de drievoudige Tourwinnaar zou staan. En toch is 'Froomey' goudeerlijk: "Ik vind dat de regel had moeten nageleefd worden, maar ik kan de beslissing van de wedstrijdjury wel begrijpen. Ze zijn er nu eenmaal om zich over dergelijke zaken te buigen", klinkt het bij 'Cyclingnews'.



Serieuze klap

En dan gauw over naar de sportieve strijd tussen Froome en leider Nairo Quintana, die zijn rode trui straks mag verdedigen met een voorsprong van 3'37". Hoe gaat zijn Britse uitdager dat nog rechtzetten? "Ik ben een stuk minder optimistisch gestemd dan een paar dagen geleden. De tijd die ik verloor, was een serieuze klap voor de ploeg. Aan de andere kant heeft de Giro ons geleerd dat er snel heel wat kan veranderen. We moeten druk blijven zetten op Nairo en vooral blijven vechten voor wat we waard zijn."



Explosief slot

Zelfs de tweede plaats van de ranke berggeit uit het Keniaanse Nairobi is nog niet veilig, maar dat ziet hij ergens ook als een voordeel. "De slag missen, kan grote gevolgen hebben en het is aan ons om op zoek te gaan naar opportuniteiten om Quintana te bedreigen. We zullen niet alleen staan met dat idee, ook Alberto Contador en zijn Tinkoff zullen nog iets willen proberen. De strijd voor het podium is spannend, het belooft dan ook een explosief einde te worden van deze Vuelta. Ik wil nog altijd graag winnen en zal blijven knokken."