'Jempy' Drucker smukt zijn erelijst serieus op: "Een zege in een grote ronde kan nooit kwaad"

5/09/16 - 19u45 Bron: Belga

Vuelta Jempy Drucker (BMC) heeft zijn eerste ritzege beet in een grote ronde. De snelle en sterke Luxemburger, die zijn carrière begon als veldrijder, toonde zich maandag in de zestiende Vueltarit sneller dan de Duitsers Rüdiger Selig en Nikias Arndt. "Ik heb de voorbije dagen in de bergen veel afgezien", reageerde Drucker, "maar ik ben blij dat ik heb doorgezet."

Drucker, gisteren zoals veel andere renners buiten de tijdslimiet gefinisht, beleefde zaterdag geen al te beste dag op de Col d'Aubisque, maar klampte aan. "Ik ben er gewoon in blijven geloven dat er nog enkele sprintersetappes zouden volgen. In de Ronde van Burgos ging het goed, ik had vertrouwen in mijn sprint en greep een paar keer mijn kans (maar verder dan een negende en achtste plaats kwam hij tot nu toe niet). Het is gewoon een kwestie van het goede wiel te volgen en vandaag had ik met mijn ploegmaat Danilo Wyss de perfecte gangmaker tot bijna de laatste kilometer. Hij hield me uit de problemen. Dan was het hopen op het goede gaatje en dat kwam er. De laatste kilometer was er een beetje wind in de rug en dus kon het geen kwaad om vroeg aan te zetten. Op het moment dat Gianni Meersman ging, zat ik goed, mee in de slipstream en ik kon hem voorbij. Zo'n zege achter je naam hebben, in een grote ronde, kan nooit geen kwaad."



Goed recupereren

De net 30 geworden Luxemburger is blij met de rustdag die dinsdag volgt. "Het waren een paar zware dagen en dit was al een lastige Vuelta. Meteen na de rustdag volgt ook al een stevige rit. Het is zaak om dinsdag goed te recupereren."