Te laat binnen in koers? Belgische ex-renner heeft geen medelijden: "Had ze alle 94 naar huis gestuurd"

Door: Glenn Bogaert

5/09/16 - 14u40 Bron: Sporza

Vuelta Ze staan vandaag met 164 renners aan de start van de zestiende etappe in de Vuelta en dat hadden er eigenlijk maar 70 mogen zijn. Met 94 kwamen ze in de korte maar krachtige bergrit van gisteren immers te laat binnen. De organisatie van de Ronde van Spanje toonde zich echter bijzonder mild en zo werden de laatkomers gewoon weer opgevist voor het vervolgverhaal. En dat kan niet door de beugel vindt Frank Hoste. De ex-wielrenner geeft in geuren en kleuren zijn mening aan Sporza.