Geen derde zegeruiker voor Meersman, Drucker nog op en over onze landgenoot

Door: Glenn Bogaert, Mike De Beck

5/09/16 - 17u21

Último kilómetro de Peñíscola con la victoria de @jempy_drucker tras el pulso de @benna80 #LV2016 pic.twitter.com/jugT2ii60K — Vuelta a España (@lavuelta) September 5, 2016

video Gianni Meersman was er in Peñíscola bijzonder dichtbij, maar onze 30-jarige landgenoot zag een derde etappezege in de Ronde van Spanje vandaag door de neus geboord. De rappe renner van Etixx-Quick.Step kwam in de laatste honderden meters in de spurt iets te vroeg op kop waardoor Jean-Pierre Drucker (BMC) nog over Meersman kon springen. Uiteindelijk moest hij ook nog de Duitsers Selig en Arndt voor zich dulden. In de relatief vlakke overgangsetappe daags voor de rustdag kon rode trui Nairo Quintana verpozen met het oog op wat er nog komt in de slotweek.

Kopgroep valt uiteen

Op 25 kilometer van de streep was het al bijna einde verhaal voor het offensieve gezelschap, amper 40 seconden hadden ze nog. En zo ontstond er tweedracht in de kopgroep. De Italiaan Villella, de Fransman Morice en de Portugees Costa hadden er schoon genoeg van, een trio bestaande uit de Spanjaard Maté, de Zwitser Dillier en de Noorse ex-wereldkampioen bij de beloften Bystrøm zette nog een eindje door. Met nog twaalf kilometer te verteren, was het echter afgelopen met de pret. Op naar die onvermijdelijke sprintuitbarsting in de drukke straten van Peñíscola.



Meersman komt te vroeg

Al was dat wel buiten Daniele Bennati gerekend, de snelle Italiaan probeerde zijn aalvlugge collega's te verschalken en gooide zich met veel zin voor risico in de bochten. Het mocht niet baten want in de laatste rechte lijn werd de ploegmakker van Alberto Contador bij Tinkoff geremonteerd door Gianni Meersman. Zat die niet wat te vroeg op kop? Effectief zo, 'Jempy' Drucker timede een pak beter en ging op en over onze iets te overmoedige landgenoot. Een mooie ritzege voor de Luxemburgse makker van Philippe Gilbert en Greg Van Avermaet. Die staat ook in het voorjaar altijd prima zijn mannetje, maar nu mag hij ook zelf nog eens juichen. © photo news. © afp.

Uitslag 16de rit: 1. Jempy Drucker (Lux/BMC) de 156,4 km in 3u21:18



(gem. 46,62 km/u)



2. Rudiger Selig (Dui/BOA) op 0:00



3. Nikias Arndt (Dui/TGA) 0:00 *** 4. Gianni Meersman (Bel/EQS) 0:00



5. Lorrenzo Manzin (Fra/FDJ) 0:00 *** 6. Jonas Van Genechten (Bel/IAM) 0:00



7. Kristian Sbaragli (Ita/DDD) 0:00



8. Kiel Reijnen (VSt/TFS) 0:00 *** 9. Tosh Van der Sande (Bel/LTS) 0:00



10. Jhonatan Restrepo (Col/KAT) 0:00 .