Quintana na verrassende aanval: "Dit was nodig met het oog op de tijdrit"

Door: redactie

4/09/16 - 21u29 Bron: Belga

© epa.

Nairo Quintana heeft vandaag op indrukwekkende wijze afstand genomen van Chris Froome in de Ronde van Spanje. De Colombiaan trok al vroeg ten aanval en kon zijn voorsprong met ruim twee minuten uitbreiden. "Dit was nodig met het oog op de tijdrit", aldus Quintana.

Samen met Alberto Contador en twaalf andere renners gooide Quintana in de vijftiende etappe al snel zijn troeven op tafel. Dichtste concurrenten Froome en Chaves lieten zich verrassen en zagen de Colombiaan nooit meer terug. "Het peloton brak bij de start al snel in stukken", doet Quintana zijn verhaal. "Het begin van de etappe was erg bochtig, met verschillende kleine hellingen. We voelden meteen de gevolgen van de zware etappe van gisteren. We vochten, behielden onze focus en toen we voorop raakten verliep de samenwerking met Contador en zijn ploegmaats goed."



Terwijl Quintana zijn ploegmaats aanmaande om tempo te maken, raakte Froome achterop. "Ik riep dat ze vol gas moesten geven, terwijl de ploegmaats in de achtergrond de boel onder controle hielden. We sloegen een gat en dat konden we aanhouden tot aan de slotklim en zelfs tot aan de finish. Ik heb nu de voorsprong die ik voor ogen had met het oog op de tijdrit. Ik hoop dat ik zo sterk blijf tot in Madrid", aldus de Colombiaan, die in het klassement nu een voorsprong van 3:37 op Froome en 3:57 op Chaves verdedigt.