Coup van Quintana en Contador versus Froome en Chaves! Brambilla wint, Quintana is grote triomfator

Door: redactie

4/09/16 - 17u40

Vuelta Een doldwaze etappe met vuurwerk van bij de start, dat was de vijftiende rit in de Ronde van Spanje. Nairo Quintana en Alberto Contador sprongen meteen weg met 12 andere renners, terwijl een geïsoleerde Chris Froome en Esteban Chaves zich lieten verrassen. De kleine Colombiaan verzamelde met zijn medevluchters een bonus van twee minuten en trok in het slot alle registers open. Enkel Gianluca Brambilla bleef in skioord Aramon Formigal in zijn kielzog en had nog een eindschot in de benen. Quintana, tweede, deed een uitstekende zaak. Een zwoegende Froome gaf uiteindelijk meer dan twee en een halve minuut toe. In het klassement volgt de Brit al op 3'37".

© TDW. De vijftiende etappe van Sabiñánigo naar Aramon Formigal was een korte (118,5 km), maar krachtige bergetappe met een col van derde categorie, eentje van tweede categorie en de slotklim van eerste categorie. Wie een relatief rustige aanloop naar de slotklim in gedachten had, kwam bedrogen uit. Al in de eerste kilometers brak de koers helemaal open. Chris Froome (Team Sky) en Esteban Chaves (Orica-GreenEdge), respectievelijk twee en drie in de stand, lieten zich verrassen door een aanval van Alberto Contador (Tinkoff) en leider Nairo Quintana (Movistar). De Spanjaard en de Colombiaan maakten deel uit van een 14-koppige groep, met daarbij nog twee andere Tinkoff- en Movistar-renners.



Opvallend: terwijl de achterstand opliep tot boven de minuut, kon Froome in de achtervolgende groep enkel beroep doen op ploegmaat Lopez Garcia. Een derde groep, met daarbij de meeste Sky-renners, volgde op ruim anderhalve minuut van de Brit. En het ging van kwaad naar erger voor Froome. De derde groep gooide na kilometers achtervolgen de handdoek en de achterstand op de groep Quintana en Contador bedroeg op 80 kilometer van de finish ruim twee minuten. Lees ook Herbeleef hoe Quintana een serieuze tik uitdeelde aan Froome en Brambilla de ritzege wegkaapte © TDW.

© epa. © TDW. Steun

Maar Froome kreeg steun uit onverwachte hoek. Astana voelde zich niet prettig met de situatie en joeg het tempo in de groep Froome de hoogte in. Maar zonder veel succes. Met de klim van tweede categorie in zicht liep de voorsprong voor Quintana en co op tot drie minuten. Op die klim lag het tempo in de groep Froome duidelijk hoger dan vooraan. Vooral dankzij het werk van Simon Yates (Orica-GreenEdge), voor kopman Chaves, zakte de voorsprong tot onder de twee minuten. Maar in de relatief vlakke kilometers richting slotklim liep de voorsprong toch weer op naar 2:30.



Brambilla vloert Quintana

Contador en Quintana begonnen met een voorsprong van ruim twee minuten aan de klim naar Formigal. Met nog tien kilometer op de teller schommelde de voorsprong nog steeds rond de twee minuten en Quintana voerde het tempo in de slotkilometers stevig op. In de slotkilometer kon enkel Gianluca Brambilla (Etixx-Quick Step) de Colombiaan volgen en de Italiaan greep de ritzege na een sprintje. Fabio Felline, Kenny Ellisonde en David De La Cruz vervolledigen de top vijf. Contador werd zesde.



Froome krijgt een tik

In de achtergrond zakte Froome in de slotkilometers zachtjes door het ijs. De Brit moest uiteindelijk 2:37 toegeven op Quintana en volgt nu in het klassement nu op 3:37 van de rode trui. Chaves is derde op 3:57. Maandag krijgen de renners een 156,4 kilometer lange overgangsetappe voor de wielen geschoven. © photo news.

Uitslag 1. Gianluca Brambilla (Ita/EQS) de 118,5 km in 2u54:30 (gem.: 40,74 km/u)



2. Nairo Quintana (Col/MOV) op 0:03



3. Fabio Felline (Ita/TFS) 0:25



4. Kenny Elissonde (Fra/FDJ) 0:28



5. David De La Cruz (Spa/EQS) 0:31



6. Alberto Contador (Spa/TNK) 0:34



7. Davide Formolo (Ita/CDT) 0:53



8. Matvei Mamykin (Rus/KAT) 01:16



9. Esteban Chaves (Col/OBE) 01:53



10. Michele Scarponi (Ita/AST) 01:59 Classificação da etapa #LV2016 pic.twitter.com/huXLLi4Stw — Volta ao Ciclismo (@voltaaociclismo) Sun Sep 04 00:00:00 MEST 2016