Quintana zag aanvalslust niet beloond: "Na iedere aanval kroop Froome weer naar mijn wiel"

3/09/16

Zes keer probeerde Nairo Quintana (Movistar) zich vandaag te ontdoen van Chris Froome (Team Sky) op de slotklim van de veertiende etappe in de Ronde van Spanje, maar de Brit gaf geen krimp. "Het was niet mogelijk om hem te lossen", aldus Quintana.

Terwijl Gesink vooraan met de ritzege ging lopen, wilde Quintana graag zijn voorsprong van 54 seconden in het algemeen klassement vergroten. "We hebben alles geprobeerd om Froome te lossen, maar na iedere versnelling kroop hij weer naar mijn wiel", aldus de Colombiaan van Movistar.



"Het was gewoon niet mogelijk vandaag. Het was een intense, zware dag. Ik kon geen extra tijd nemen op Froome, maar ik ben wel erg blij met het niveau dat we vandaag als ploeg gehaald hebben."



Quintana hoopt zijn conditie te kunnen doortrekken in de slotweek. "Mijn kalender en die van Froome zijn dit seizoen nogal gelijkaardig en ook ik voel de vermoeidheid in mijn benen. Maar ik hoop vol te houden in de laatste week. Hopelijk beter dan Froome. De etappe van morgen, naar Formigal, wordt opnieuw een zware beproeving. Ik verwacht een meer explosieve etappe."



Opvallend: Quintana's ploegmaat Alejandro Valverde verloor zaterdag meer dan tien minuten en zakt in het klassement van plek 3 naar plek 19. "Wat met hem vandaag gebeurde, is normaal. Hij heeft bijna drie grote rondes in de benen en dat kan zich altijd wreken in deze Vuelta. Maar ik ben er zeker van dat hij recupereert en de ploeg de komende dagen weer zal helpen."