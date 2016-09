Robert Gesink dolgelukkig met ritzege: "Ik ben helemaal terug"

Thomas Lissens

3/09/16 - 21u26 Bron: Belga

© TDW.

Robert Gesink heeft zijn felbegeerde etappezege in de Ronde van Spanje beet. De Nederlander van LottoNL-Jumbo hield vandaag stand als vroege vluchter. "Ik ben helemaal terug", klonk het dolgelukkig na afloop van de koninginnenrit.

Dinsdag was het in de tiende etappe al bijna raak voor Gesink, maar toen werd de Nederlander in de slotmeters voorbijgesneld door Nairo Quintana. "Het was hard toen Quintana mij achterliet op de klim naar Lagos de Covadonga, maar ik heb een nieuwe kans gegrepen en dit keer lukte het wel", aldus Gesink, die uiteindelijk de sterkste was van een maar liefst 41-koppige vlucht.



"Het was een grote groep met veel goeie renners. Ik was dus niet zeker van mijn stuk. Maar ik ben de hele etappe blijven vechten. Op het einde had ik krampen. Ik moest op de trappers blijven lopen, maar kon gelukkig standhouden."



Voor Gesink is het zijn eerste zege van het seizoen. "Ik beleef een zwaar seizoen, maar nu ben ik weer helemaal terug. In de finale bleef ik vechten en gaf ik alles. Mijn benen waren zo verkrampt dat ik niet meer kon zitten. Het was genoeg. Ik ben echt blij. Dit is ook mijn eerste overwinning in een grote ronde."