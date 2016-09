Gesink wint in Vuelta na knappe strijd, sterke Bakelants moet rol in finale lossen

Thomas Lissens

3/09/16 - 18u07

© Screenshot.

Robert Gesink (LottoNL-Jumbo) heeft de koninginnenrit van de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven na een indrukwekkend nummertje. De 30-jarige Nederlander sprintte op de top van de Col d'Aubisque de Fransman Elissonde (FDJ) en de Rus Silin (Katusha) uit het wiel. Een ijzersterke Jan Bakelants deed lang mee voorin, maar de koers was drie kilometer te lang voor hem. In de achtergrond kreeg een episch duel tussen Froome en Quintana geen winnaar.

De renners kregen vandaag vier stevige beklimmingen op hun bord en heel wat mannen beseften dat er wel wat bergpunten te rapen vielen. Er vormde zich een kopgroep van maar liefst veertig renners. Daarbij ook zes Belgen: Sander Armée en Bart De Clercq (Lotto-Soudal), Victor Campenaerts (LottoNL-Jumbo), Jens Keukeleire (Orica-BikeExchange), Gianni Meersman (Etixx-Quick.Step) en Jan Bakelants (AG2R). Movistar, het team van klassementsleider Nairo Quintana, had drie man mee in de ontsnapping en dus moest Team Sky het werk opknappen. De ploegmaats van Chris Froome onderhielden het tempo, maar het belangrijkste wapenfeit in het peloton was de opgave van Belgisch kampioen Philippe Gilbert.

De voorsprong van de koplopers groeide tot maximaal zes minuten en op de steile Col de Marie-Blanque werd het kaf een eerste keer van het koren gescheiden. De sterkste klimmers van de groep van veertig bleven over en daarbij waren twee landgenoten: De Clercq en Bakelants. In het peloton spaarden de klassementsmannen, op de bedrijvige Simon Yates na, hun buskruit voor de Aubisque.



Op de slotklim kozen Jan Bakelants en Egor Silin (Katusha) al snel voor de aanval en wat later kregen ze opnieuw het gezelschap van Bennett (LottoNL-Jumbo), Elissonde, De Clercq en Bernard (Trek-Segafredo). Ook Robert Gesink maakte de aansluiting en hij en Bakelants - wat was die sterk vandaag - lieten niet veel later hun medevluchters achter. Elissonde kon echter nog terugkeren en onder zijn forcing moest Bakelants toch de rol lossen, Silin kon dan weer terugkeren. Het trio sprintte om de zege en Gesink was duidelijk de sterkste. Een fantastische zege voor de 30-jarige Nederlander.



Geen bonus voor Quintana



Met de aankomende tijdrit in het achterhoofd, deed Quintana er alles aan om zijn leidersplaats te verstevigen. De dartele Colombiaan deelde verschillende speldenprikken uit, maar Froome beet zich vast in het wiel van zijn concurrent. De Brit verloor geen tijd en mag gerust de winnaar van de dag genoemd worden, want onder anderen Contador en Valverde moesten wel lossen op de slotklim. Legde Froome vandaag de basis voor een eindzege? Het zou zomaar kunnen.