Philippe Gilbert geeft op in koninginnenrit Vuelta

3/09/16 - 15u18

Voor Philippe Gilbert is de veertiende rit het eindstation van de Ronde van Spanje geworden. De Belgische kampioen sukkelde niet echt met een blessure of ziekte, maar heeft later dit seizoen wel nog een paar doelen, zoals het EK in Plumelec en het WK in Qatar.