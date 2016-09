Verrassende ritwinnaar in Vuelta geeft visitekaartje af: "Voelde mij fantastisch goed"

Door: Glenn Bogaert

Jelle Wallays en Yves Lampaert deden een gooi naar een vijfde Belgische ritzege in de Vuelta, maar in een finale over golvend terrein moesten beide landgenoten de duimen leggen voor Valercio Conti. De 23-jarige Italiaan werkte op voortreffelijke wijze een solo van 18,5 kilometer af. En of hij content was met zijn mooie ritzege.