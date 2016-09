Italiaan Conti houdt Lampaert en Wallays van vijfde Belgische triomf, peloton geniet van Spaanse siësta

Door: Glenn Bogaert

2/09/16 - 17u44

© photo news.

Vuelta Wat doen de grote kanonnen Quintana, Froome en Contador in de langste (overgangs)etappe van de Ronde van Spanje? Juist, een gezapig snipperdagje nemen. Ideaal voor enthousiaste vogels met aanvalslust om hun kans te wagen. Met 12 kozen ze onderweg naar Urdax-Dantxarinea het hazenpad en Jelle Wallays en Yves Lampaert waren als Belgen gezwind op de afspraak. En dat duo kreeg met een bonus van 34 (!) minuten carte blanche om te bikkelen voor de ritzege. De immer bedrijvige Wallays waagde als eerste zijn kans, maar botste vervolgens op zijn limieten. Ook die andere Belg Lampaert kon het niet afmaken, de verdienste van slimme solist Valerio Conti (23).

#LV2016 just for the record: the peloton is 26 minutes behind at the moment...

Así afrontó la llegada el del @lampre_merida @valerioconti93 . Here we have the winner in the finish line. #LV2016 pic.twitter.com/pGwHHcu9Ki

Gegokt en verloren, was hij iets onstuimig onze Jelle Wallays? De 27-jarige West-Vlaming is natuurlijk een soldaat van vele oorlogen en als je die namen bekeek die vandaag de kopgroep opsmukten dan mocht je toch weer dromen van een Belgisch succes. Zeker in de wetenschap dat ook Yves Lampaert deel uitmaakte van een vlucht van 12. Zo, u hebt meteen de twee bekendste en in het oog springende namen. Die twee Belgen zouden wel afrekenen met hun 10 kompanen. Daarvoor was de finale in deze golvende en lange overgangsetappe net lastig genoeg. Wallays breekt finale open Wie waren dan eigenlijk die tegenstanders tussen Bilbao en Urdax-Dantxarinea? Gogl (Tinkoff), Wyss (BMC), Smukulis (Astana), Stamsnijder (Giant-Alpecin), Lagutin (Katusha), Stake Laengen (IAM), Conti (Lampre-Merida), Rossetto (Cofidis), Benedetti (Bora-Argon18) en Cardis (Direct Energie). Het mocht dan ook niet verbazen dat beer uit Roeselare Wallays al op een kleine 30 kilometer van de streep zijn hengeltje uitgooide. De boel spatte dan wel uit elkaar, een vrijgeleide kreeg de ex-winaar van Dwars door Vlaanderen allerminst. Het kostte hem wel de energie die hij dieper in de finale nodig had om te kunnen blijven meespelen voor de knikkers.

Conti rijdt de rest naar huis

Op 18,5 kilometer van de streep bleek de uitvalspoging van Valerio Conti een stuk snediger. Op een hellende rotstrook knalde hij weg van zijn belagers en die hadden in geen tijd een halve minuut aan hun broek. Yves Lampaert probeerde samen met Gogl, Wyss, Lagutin en Stake Laengen de meubelen te redden, maar tevergeefs. De 23-jarige Italiaan was de sterkste en de meest frisse kracht en zag zijn kloof zelfs aandikken tot een kleine minuut. De rest reed toen al voor de tweede plek, de talentvolle koorknaap van Lampre-Merida genoot van de aanmoedigingen van het publiek en kon al eens goed nadenken over een zegegebaar. De mooiste overwinning uit zijn nog jonge carrière of wat dacht u?



Quintana de wielertoerist

En het peloton, dat genoot van een natje en een droogje tijdens het veredelde toeristentochtje over 213 kilometer. Geen vuiltje aan de lucht, niemand van die vreemde vogels vooraan die ook maar een beetje een bedreiging vormde in het klassement. Op een gegeven moment stonden leider Nairo Quintana, die een hele dag twee mannetjes op kop zette voor de show, en co 26 minuten in het krijt bij de vluchters. Aan de streep bedroeg het verschil zelfs maar liefst 34 (!) minuten. Dat noemen ze dan een snipperdagje en dat mag ook wel een keertje want het is al een behoorlijk intense en slopende Vuelta geweest. Maar morgen misschien toch weer serieus koersen mannen? Laten we dat afspreken?