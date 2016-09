Dries Devenyns houdt zich kranig: "Ik win niet, maar in mijn hart weet ik dat ik de sterkste was"

Bewerkt door: Glenn Bogaert

1/09/16 - 20u05 Bron: Belga

© photo news.

Vuelta Na zijn tweede plaats afgelopen zondag in Oviedo overheerste ontgoocheling bij Dries Devenyns, nu was hij andermaal dicht bij de zege, pas op 1,3 kilometer van het einde werd hij gegrepen door een trio achtervolgers en iets voorbij de vod van de laatste kilometer walste een klein peloton over hem heen en werd hij uiteindelijk nietszeggend 45ste. Toch blikte hij deze keer nog relatief tevreden terug.

© photo news.

De 33-jarige Devenyns, die drie dagen voor de start van de Tour forfait moest geven wegens ziekte, kwam naar de Vuelta met één ambitie: een ritzege pakken. "Al twee keer was ik er nu dicht bij", zegt hij, jammer dat het niet lukt. De voorbije dagen heb ik me echt gespaard, kwam ik met de laatste jongens over de finish, net om zo weinig mogelijk energie te verbruiken met het oog op wat nog volgde. Het lukte net niet. Uiteraard ben ik wel ontgoocheld, want het enige wat telt in koers is de eerste plaats. Anderzijds geeft dit soort koersen me ook ergens wel voldoening en doet het me beseffen dat ik in dit soort etappes bij de beste jongens van het peloton ben momenteel. Dat zorgt dus voor een mix van emotie, maar ergens in mijn hart weet ik dat ik de sterkste man was in koers vandaag, ook al slaagde ik er niet in om te winnen, toch kan ik met die gedachte leven. Het is nu twee keer niet gelukt, maar ik zal het nog wel eens proberen in deze Vuelta."