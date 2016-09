Ontstemde Rik Verbrugghe foetert op motards die zegekansen Devenyns fnuikten (en komt met alternatieve rituitslag)

Door: Glenn Bogaert

1/09/16 - 18u45

© Twitter Rik Verbrugghe.

Vuelta Dolle vreugde bij de ene Belg, bittere ontgoocheling bij de andere Belg. Terwijl Jens Keukeleire in Bilbao met zijn vreugde geen blijf wist, moest Dries Devenyns andermaal een gemiste kans op ritwinst doorspoelen. Zondag was hij al kortbij en vandaag strandde hij op een luttele kilometer van een prijs in een grote ronde. Bij zijn ploeg IAM Cycling was er dan ook weinig reden tot lachen en sportief manager Rik Verbrugghe was al helemaal 'not amused'.