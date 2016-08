Quintana wil nog meer tijd pakken met het oog op tijdrit

Door: redactie

Nairo Quintana (Movistar) heeft tijdens de rustdag, zoals de traditie het wil, de tijd genomen om uitgebreid de pers te woord te staan. De leider in de algemene rangschikking wil nog verder uitlopen met het oog op de tijdrit. "Normaal ben ik in topvorm in de derde week van een grote ronde, maar deze keer moet ik meer anticiperen in de mate van het mogelijke. Ik moet me goed voorbereiden op de tijdrit", sprak de Colombiaan.

Quintana telt 58 seconden voorsprong op Chris Froome na 10 van 21 ritten. Met ritten 11, 14, 15, 17 en 20 volgen nog vijf aankomsten bergop, daaronder ook de koninginnenrit door de Franse Pyreneeën met aankomst op de Aubisque. Op vrijdag 9 september volgt een individuele tijdrit over 37 kilometer. "Froome is in goede conditie en rijdt de koers op zijn manier en op zijn ritme. Ik weet niet waar ik nog tijd ga kunnen pakken, vanaf morgen zullen we opnieuw zien. Het is nu moeilijk in te schatten of de Aubisque beslissend zal zijn", bleef Quintana voorzichtig.



Tussen Quintana en zijn grootste uitdager Froome staat op 57 seconden ook nog ploeggenoot Alejandro Valverde, die het ploegbelang voorop lijkt te stellen: "Mijn belangrijkste taak is om Quintana bij te staan, we willen in de eerste plaats met Movistar de Vuelta winnen. Als ik op het podium eindig is dat mooi meegenomen. Alles zal afhangen van de gaten die geslagen zullen worden tijdens de rit naat de Aubisque", voorspelde de winnaar van de Vuelta van 2009. Voor het eerst reed de 36-jarige Valverde de Giro, de Tour en de Vuelta: "Dat was de eerste en de laatste keer. Ik ga geen drie grote rondes meer rijden op één seizoen, ik vraag te veel van mijn lichaam op die manier"