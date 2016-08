Contador begraaft strijdbijl: "Ik heb de foute tactiek gebruikt"

Door: redactie

In de Ronde van Spanje is het peloton vandaag toe aan de eerste rustdag. Traditiegetrouw nemen de renners de tijd om uitgebreid de pers te woord te staan, zo ook Tinkoffs kopman Alberto Contador. El Pistolero vatte zijn vierde Vuelta aan als één van de topfavorieten, maar gaf dinsdag aan dat "de kansen op de eindoverwinning miniem zijn".

Na herhaaldelijk tijdsverlies in de eerste week, moest Contador maandag na een alles of niets-poging opnieuw het hoofd buigen voor Nairo Quintana en co. Contador volgt op de vijfde plaats in de algemene rangschikking, op bijna drie minuten van Quintana en op meer dan twee minuten van Alejandro Valverde en Chris Froome.



"Ik had veel voorzichtiger moeten zijn op de klim naar Lagos de Covadonga, ik heb de foute tactiek gebruikt", sprak de drievoudige eindwinnaar. De eindzege lijkt Contador al opgegeven te hebben: "Ik sta op drie minuten van Quintana, die enorm sterk is en over een goede ploeg beschikt. Ik blijf in de Vuelta, maar niet om zomaar mee te rijden. Ik wil nog het beste van mijzelf geven in de resterende ritten." De Madrileen focust zich naar eigen zeggen enkel nog op ritzeges: "Ik ga het roadbook goed bekijken en zien waar ik kan toeslaan".



Morgen krijgt Contador al een eerste kans. De elfde rit brengt het peloton van Colunga naar Pena Cabarga, waar de aankomst op de top van een helling van eerste categorie ligt.