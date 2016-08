Oppermachtige Quintana nog niet zeker van zijn zaak: "Pas gerust als Froome op drie minuten staat"

Bewerkt door: Glenn Bogaert

29/08/16 - 20u05 Bron: Belga

© TDW.

Vuelta Nairo Quintana heeft de rode leiderstrui slechts één dag moeten afstaan. De 26-jarige Colombiaan klom vandaag het sterkst van alle favorieten en pakte niet alleen de dagzege, maar heroverde ook de leiderstrui.

Quintana klom als vanouds naar de gletsjermeren van Covadonga en deelde een stevige tik uit aan Alberto Contador (1:05) en in mindere mate aan Chris Froome, die slechts 25 seconden verloor op de Colombiaanse berggeit. "Wat ik vandaag voor elkaar heb gebracht geeft me veel vertrouwen", reageerde Quintana. "Ik voel dat ik met deze conditie kan vechten voor de eindzege en ik hoop dat ik deze leiderstrui nog lang in bezit zal hebben. Ik voelde me, buiten die valpartij in het begin van de wedstrijd, de hele dag uitstekend en ik ben ook heel blij dat ik hier de ritzege pak, op deze finish, dat is een droom die uitkomt. Vooral ook de manier waarop we vandaag als team gewerkt hebben is geweldig, we hebben gestreden als een team, het tempo heel hoog gehouden en zonder hen zou ik hier de handen niet omhoog kunnen steken."