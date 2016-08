Dubbelslag 'Kingtana' op moordende slotklim, verrijzenis feniks Froome en lefgozer Contador grote verliezer

Door: Glenn Bogaert

Vuelta Wat was dat een fantastische etappe. Daags voor de rustdag heeft Nairo Quintana het Vueltalaken naar zich toe getrokken in een beklijvende finale met twee loodzware cols als strijdtoneel. De gevleugelde Colombiaan liet op de flanken van de mythische Lagos de Covadonga geen spaander heel van Chris Froome en Alberto Contador. De Britse Tourwinnaar zakte al snel door het ijs, maar kon de schade beperken na een wonderbaarlijke verrijzenis. Het omgekeerde gold voor 'El Pistolero'. Die gaf lange tijd een uitstekende indruk, tot hij in de slotkilometers toch kraakte. Het moge duidelijk zijn dat de Ronde van Spanje na een dikke week in een eerste plooi ligt.

De feniks in Froome

Dat we toch nog enig voorbehoud aantekenen, heeft natuurlijk te maken met de relatief kleine verschillen in het klassement en het feit dat Chris Froome toch zo'n rare vogel is. Het leek er in een finale waarin alles maskers van de gezichten werden gerukt sterk op dat de driedubbele Tourwinnaar rijp was voor de slachtbank. 'Froomey' zag alle kleuren van de regenboog in het wiel van zijn trouwe luitenanten, maar vond zijn tweede adem. Van groepje naar groepje en uiteindelijk ging hij zelfs nog voorbij Alberto Contador. 25 seconden verloren, daar zal de Britse Keniaan van 31 achteraf niet over klagen.



Lef wordt niet beloond

Van 'El Pistolero' gesproken. De Madrileen die voor eigen volk aast op een vierde eindzege leek lange tijd de enige die Quintana een strobreed in de weg kon leggen en deelde prik na prik uit. Heerlijk schouwspel tot zijn licht ineens uitfloepte. De durver werd zo finaal de grote verliezer. Een dikke minuut aan de broek, bij Tinkoff zullen ze vloeken. Te overmoedig geweest? Het omgekeerde verhaal van Chris Froome in ieder geval. Die was op weg om de pineut te worden, maar verrees in de laatste kilometers van de Lagos de Covadonga als een feniks uit zijn as.



Tijd voor verpozing

Morgen staat er een rustdag op het programma in de 71e editie van de Ronde van Spanje. Woensdag moeten de klassementsrijders opnieuw aan de bak. Na 168,6 kilometer ligt de aankomst dan op de Pena Cabarga, een col van eerste categorie, 5,6 kilometer lang en 9,8 procent steil.

Uitslag 10de etappe 1. Nairo Quintana (Col/MOV) 188,7 km in 4u50:31



(gem. 38,97 km/u)



2. Robert Gesink (Ned/TLJ) op 0:24



3. Chris Froome (GBr/SKY) 0:25



4. Omar Fraile (Spa/DDD) 0:28



5. Alejandro Valverde (Spa/MOV) 0:28



6. Michele Scarponi (Ita/AST) 0:28



7. Esteban Chaves (Col/OBE) 01:02



8. Alberto Contador (Spa/TNK) 01:04



9. Simon Yates (GBr/OBE) 01:09



10. Fabio Felline (Ita/TFS) 01:11



... *** 26. Ben Hermans (Bel/BMC) 02:46 *** 30. Jan Bakelants (Bel/ALM) 03:08 .