De La Cruz bedankt Patrick Lefevere voor nieuw contract: "Ik realiseer hier een kinderdroom"

Bewerkt door: Glenn Bogaert

28/08/16 - 19u44 Bron: Belga

© TDW.

David De La Cruz zag onlangs zijn contract verlengd bij Etixx - Quick.Step en beloonde al meteen zijn werkgever. Hij zorgde na twee ritoverwinningen van Gianni Meersman voor de derde zege voor het Belgische team in de Vuelta. "Ongelooflijk", reageerde de Spanjaard. "Ik ben geen winnaarstype en nu pak ik hier een overwinning in de Vuelta."

© photo news.

"Een ritzege en de leiderstrui", ik kan het bijna niet geloven. Het is een enorme eer om die trui te dragen in de belangrijkste koers van mijn land. Het niveau ligt hier zo hoog, er wordt al dagen hard gekoerst en nu ben ik ook nog eens de leider. Hier ben ik heel trots op. Ik realiseer hier een kinderdroom. Dat hoort ook bij koers, soms is het pure ellende, nu beleef ik een wondermooie dag en ga ik hier hard van genieten."



"Verrassing dat ik win"

Al stak De La Cruz niet weg dat hij vanmorgen bij de start aan die rode trui had gedacht. "Mijn achterstand was niet zo groot: 2'46". Als ik zou meegaan in een goede vlucht was alles mogelijk, al zat vooral de dagzege toch door mijn hoofd. Ik had wel een goede dag, maar met Devenyns, Sanchez en De Gendt zaten er enkele stevige opponenten in de groep. Toen Dries in het slot in de aanval trok, heb ik niet geaarzeld. Ik was toen niet bezig met het rood, ik dacht zelfs dat we enkele seconden te kort zouden komen. Dat ik de overwinning grijp en het rood is een verrassing."



"Speciale dag morgen"

Morgen wacht nog een zware bergrit en De La Cruz telt slechts 22 seconden voorsprong in het klassement op Quintana. "Ik ben geen pure klimmer", maar ik kan wel mijn plan trekken bergop en we zien wel hoe het uitdraait. Ik heb vandaag veel energie verbruikt, morgen wordt speciaal, maar ik ga mijn best doen om die trui te verdedigen, zodat ik hem ook nog heb op de rustdag."