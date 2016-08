Dries Devenyns diep ontgoocheld na mislopen ritzege: "Dit was een grote kans"

Bewerkt door: Glenn Bogaert

28/08/16

De 33-jarige Dries Devenyns stond dicht bij zijn eerste zege in een grote ronde in de negende etappe van de Vuelta, maar de renner van IAM Cycling moest op het eind zijn meerdere erkennen in David De La Cruz. "Ik ben ontgoocheld", was zijn eerste reactie na zijn tweede plaats.

De kansen op een ritzege in een grote ronde zijn gering en dat besefte Devenyns maar al te goed. "Dit was een grote kans", zei hij, "we reden met een mooi groepje, een ideale situatie, mede ook omdat mijn ploegmaat Mathias Frank ook mee zat in de kopgroep. Ik viel aan, hij kon blijven zitten en het slot afwachten."



"Hij klimt gewoon beter"

Maar de groep keerde niet meer terug en dus werd het een strijd tussen Devenyns en De La Cruz. "We werkten goed samen, maar op het eind, zeker in de laatste kilometer was hij gewoon sterker", moest de Oost-Vlaming erkennen. Devenyns schakelde zelfs even verkeerd in het slot en De La Cruz nam snel enkele lengtes, een kloof die de renner van IAM Cycling niet meer wist te dichten. "Ik ben meer een puncher, hij klimt gewoon sterker dan mij. Ik ga nog proberen om mee te gaan in een ontsnapping, maar nu overheerst toch vooral ontgoocheling."