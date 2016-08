Doodzonde Dries Devenyns. Belgische aanvaller grijpt naast ritzege in Vuelta door brute pech (of foutje?)

Door: Glenn Bogaert

28/08/16 - 17u20

© TDW.

Wat waren we vandaag voor de zoveelste keer in deze Vuelta dicht bij een Belgische triomftocht. Dries Devenyns vocht in een entertainende finale op de flanken van de Alto del Naranco een verbeten duel uit met de Spanjaard David De La Cruz van Etixx, maar werd in de slotkilometer genekt door pech. Bij het schakelen weigerde de ketting even dienst en weg was de mooie ritzege. Zijn 27-jarige Spaanse metgezel liet de buitenkans niet liggen en sloeg een prachtige dubbelslag die Patrick Lefevere heel erg fier zal maken. De thuisrijder verlengde vrijdag immers zijn contract en bedankt zijn werkgever meteen met bloemen.

Anticlimax voor Devenyns

Meteen daarna zette een clevere Devenyns met De La Cruz een nieuwe aanval op en die twee bleven nu wel vooruit op de slotklim en zouden strijden om de dagzege. De Gendt, die de bergtrui veroverde, probeerde de kloof nog te dichten, maar tevergeefs. In het slot leek Devenyns door zijn beste krachten heen en een schakelprobleem leek hem helemaal te nekken. Daardoor kon zijn gezel De La Cruz al snel enkele lengtes nemen en de overwinning pakken, goed voor de allereerste Spaanse zege in deze Vuelta.



Zware bergrit in verschiet

In de strijd om het klassement baarde deze tweede rit van een zwaar drieluik door de bergen een muis. Het tempo van Movistar lag te hoog om te ontsnappen en buiten enkele schermutselingen in de laatste 300 à 400 meter, met Brambilla die een seconde nam en Valverde die het probeerde, maar geen tijd won, gebeurde er niets. Wel is Quintana zijn leiderstrui kwijt aan De La Cruz. Morgen volgt de tiende etappe in deze Ronde van Spanje, een zware rit over 188,7 kilometer tussen Lugones en Lagos de Covandonga. Dinsdag staat er een rustdag op het programma. © TDW. © TDW. © afp. © afp. © afp.

Uitslag 9de etappe: 1. David De La Cruz (Spa/EQS) de 164.5km in 3u47:56 (gem. 43.30213km/u) *** 2. Dries Devenyns (Bel/IAM) op 0:27



3. Moreno Moser (Ita/CDT) 0:33



4. Luis Leon Sanchez (Spa/AST) 0:51



5. Mathias Frank (Zwi/IAM) 0:51



6. Alexandre Geniez (Fra/FDJ) 0:53



7. Bartosz Huzarski (Pol/BOA) 0:58 *** 8. Thomas De Gendt (Bel/LTS) 01:04



9. Pello Bilbao (Spa/CJR) 01:04 *** 10. Dylan Teuns (Bel/BMC) 01:10