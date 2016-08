Rus Lagutin kraait victorie op verschrikkelijk steile slotklim, Quintana grijpt de macht

Door: Glenn Bogaert, Steven Gijbels

27/08/16 - 17u20

Vuelta De achtste rit in de Ronde van Spanje was een kolfje naar de hand van Sergey Lagutin (Katusha). Op de bijzonder steile slotklim naar La Camperona liet hij zijn medevluchters - met onder meer Zico Waeytens en Pieter Serry (vijfde) - allemaal achter. Axel Domont (AG2R) en Perrig Quemeneur (Direct Energie) vervolledigden het podium. In het peloton - het werd een strijd op twee fronten - deed Nairo Quintana een uitstekende zaak. Alberto Contador en vooral Chris Froome moesten tijd prijsgeven. De Colombiaan van Movistar wordt meteen de nieuwe leider. Hij neemt de fakkel over van zijn landgenoot Atapuma.

© epa. Wat liggen vreugde en verdriet soms kort bij elkaar. Gisteren zaten ze bij het Russische Katusha nog in zak en as na de tragische aanrijding van kopman Rein Taaramäe door een volgwagen, vandaag knalt de champagne met dank aan oude krijger Sergey Lagutin. Een 35-jarige Oezbeek die onder de Russische vlag koerst en een verleden heeft bij Vacansoleil, een man met een Belgisch randje dus. De manier waarop hij zijn 10 medevluchters verschalkte in een ultrazware finale met die moordende Alto de la Camperona als scherprechter was het zien waard. Was Lagutin de sterkste? Zeker een van, maar ook wel de slimste. Die ervaring weet je wel. Niet panikeren, het sluw spelen.



Zege voor uitgevallen kopman

De uitgekookte Lagutin liet in een solide marathonvlucht die alle speelruimte kreeg van het peloton eerst onze snelle en anticiperende landgenoot Zico Waeytens zijn kruit verschieten, vervolgens liet hij zijn jonge Colombiaanse ploegmakker Jhonatan Restrepo uitrazen en ook de Fransen Domont en Quemeneur én onze landgenoot Pieter Serry liet hij sudderen. Tot hij in de laatste halve kilometer zelf zijn duivels ontbond en onhoudbaar naar de zege klauterde. Op zijn ouwe dag een ritzege in de Vuelta, dat had hij zelf ook niet meer verwacht. Een triomf die hij opdraagt aan de onfortuinlijke Est Taaramäe. Door het wegvallen van het alfamannetje is het improviseren geblazen voor Katusha. En dat lukt wonderwel, direct prijs. Lees ook Kostte banale plaspauze van ploegmakker Philippe Gilbert een ritzege in de Vuelta?

Exact vijf maanden na tragische dood Demoitié ontsnapt wielersport aan nieuwe nachtmerrie © TDW. © TDW. © TDW.

Uitslag 8ste etappe: 1. Sergey Lagutin (Rus/KAT) 181,5 km in 4u09:30



(gem. 43,65 km/u)



2. Axel Domont (Fra/ALM) op 0:10



3. Perrig Quémeneur (Fra/DEN) 0:17



4. Mattia Cattaneo (Ita/LAM) 0:24 *** 5. Pieter Serry (Bel/EQS) 0:40



6. Jacques Janse Van Rensburg (ZAf/DDD) 0:55



7. Scott Thwaites (GBr/BOA) 01:11



8. Gatis Smukulis (Let/AST) 01:30



9. Jhonatan Restrepo (Col/KAT) 01:30



10. Loic Chetout (Fra/COF) 01:44 *** 11. Zico Waeytens (Bel/TGA) 02:38



12. Nairo Quintana (Col/MOV) 04:41



13. Alberto Contador (Spa/TNK) 05:06



...



15. Chris Froome (GBr/SKY) 05:14



16. Alejandro Valverde (Spa/MOV) 05:14