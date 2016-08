Kostte banale plaspauze van ploegmakker Philippe Gilbert een ritzege in de Vuelta?

Door: redactie

27/08/16 - 15u05

© photo news.

Als we u op voorhand hadden verteld dat de Belgen in de Vuelta na één week al drie ritzeges op de teller zouden hebben, had u vast en zeker gedacht aan een groot aandeel van Philippe Gilbert. De 34-jarige puncher van BMC staat echter nog altijd droog terwijl Gianni Meersman (2x) en Jonas Van Genechten al een feestje mochten bouwen. Gisteren was 'Phil' echter wel dichtbij, veel dichter dan iedereen misschien dacht.

© photo news. © TDW. © TDW. © TDW.

De Ardennees van BMC werd uiteindelijk vierde en kwam nooit in de buurt van het achterwiel van zijn landgenoot Van Genechten van IAM Cycling, maar wat als een banale plaspauze geen roet in het eten had gegooid? Het was niet Gilbert zelf die op een vervelend moment gehoor moest geven aan moeder natuur, maar wel Samuel Sánchez. En wat heeft dat met onze ex-wereldkampioen te maken?



Geen helpende hand

Wel, de 38-jarige Spanjaard- net als Van Avermaet een man met een gouden verleden op de Spelen - had maar liefst drie ploegmakkers nodig om hem terug te brengen. Volgens ploegleider Valerio Piva had dat een nefaste impact op de aanwezigheid van BMC in de finale en zo kon Gilbert niet rekenen op een locomotief om hem naar voren te loodsen. Helemaal op zichzelf aangewezen kwam de drievoudige winnaar van de Amstel Gold Race in een hectische slotkilometer niet verder dan plek vier. Jammer zeg, wie weet wat er mogelijk was geweest zonder die plaspauze van zijn oude kopman Sánchez...



"Kans laten liggen"

Gilbert zelf hield zich na afloop van de verkeken kans wat op de vlakte: "Ach, veel valt er niet te vertellen. Ik eindig vierde en dat is niet bepaald een goed resultaat. Het belangrijkste is echter dat ik geen last heb van mijn eerdere valpartij. Ik heb hier een gouden kans laten liggen om een ritje te winnen, maar we proberen het later misschien nog eens. Welke etappe mij precies nog ligt kan ik niet zeggen aangezien we nu naar de bergen trekken en het daarna rustdag is. Maar een rit gelijkaardig aan die van gisteren lijkt mij ideaal om nog eens mijn kans te wagen."