'Mummie' Contador likt zijn wonden en pleit na crash voor driekilometerregel in ALLE rittenkoersen

Door: Glenn Bogaert

27/08/16 - 13u32

© Twitter Tinkoff.

Die verdomde slotkilometer toch, waarin Alberto Contador gisteren zwaar onderuit kletste. Een nieuwe domper voor 'El Pistolero', die zo zijn kansen om de Vuelta voor een vierde keer in zijn carrière te winnen nog maar eens een knauw zag krijgen. Tijd kreeg hij gisteren uiteindelijk niet aan zijn broek door de drie kilometerregel, maar de 33-jarige Contador pleit ervoor om die maatregel in alle rittenkoersen in te voeren. En daar heeft hij een goed argument voor.