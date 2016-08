Exact vijf maanden na tragische dood Demoitié ontsnapt wielersport aan nieuwe nachtmerrie

Door: Glenn Bogaert

27/08/16 - 10u59

© Twitter Katusha.

Het was gisteren niet in beeld tijdens de zevende etappe van de Vuelta, maar Rein Taaramäe is werkelijk aan een drama ontsnapt. Omstreeks twintig na vijf pakte Katusha met het nieuws uit dat de Estse klimmer werd aangereden door een volgwagen van een ander team. En de brokken waren niet te overzien, gelukkig bleef de schade vooral beperkt tot het materiaal van de onfortuinlijke renner. "Ik was aan het afzien door maagproblemen en reed in mijn eentje achter het peloton en plots vloog ik door de lucht."

De 29-jarige ploegmakker van Jurgen Van den Broeck bij de Russische WorldTourformatie moest wel noodgedwongen de aftocht blazen, zwaar aangedaan door wat er net was gebeurd. "Hij is OK", dat geruststellende berichtje kwam er gelukkig al snel, maar de omvang van het zoveelste incident met gemotoriseerde voertuigen in koers kregen we pas 's avonds goed en wel mee. Katusha pakte immers uit met foto's van de tot schroot herleide fiets van de ranke berggeit uit Tartu.



'Dader' in shock

Na afloop van de etappe en nadat de ritwinnaar in de voorbije Giro bekomen was van de schok deed hij uitgebreid zijn verhaal bij de Belgische woordvoerder van Katusha Philippe Maertens. Bekijk hieronder het interview met de onfortuinlijke renner, die ternauwernood aan het noodlot is ontsnapt. De ploegleider die Taaramäe langs achteren aanreed en zo zwaar deed crashen bleek zwaar aangeslagen door het voorval en heeft zich achteraf uitgebreid verontschuldigd bij zijn slachtoffer. Het is trouwens niet de eerste tragische valpartij in deze Vuelta, eerder deze week was er ook al het heftige paaltjesincident met de Nederlander Steven Kruijswijk in de hoofdrol.