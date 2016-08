Contador houdt slechts schaafwonden over aan valpartij

Door: redactie

26/08/16 - 21u36 Bron: Belga

© TDW.

Alberto Contador kwam in het slot van de zevende Vueltarit zwaar ten val. Hij werd aangetikt door een renner van Lotto Soudal en zag ook nog enkele andere renners over zich heen komen. De Spanjaard werd in dezelfde tijd geklasseerd als de andere favorieten, maar houdt wel schaafwonden over aan de valpartij.

© epa.

Contador, die de Tour de France moest verlaten met blessures die hij overhield na twee valpartijen in de eerste week, beleeft ook geen al te fijn begin van de Vuelta. In de ploegentijdrit verloor hij al veel tijd en ook bij de eerste aankomst bergop moest hij de favorieten laten rijden. Intussen staat hij op 1:52 van leider Atapuma.



Bovendien liep hij wel wat averij op in de valpartij en dat daags voor een bijzonder zware driedaagse door de bergen. "Ik kreeg een tik op zo'n 400 meter van het eind en kwam ten val", zegt hij in een persbericht van zijn team. "Heel concreet: mijn volledige linkerzijde liep schaaf-en snijwonden op. Het doet veel pijn, maar gelukkig blijkt dat er niets gebroken is. Ik hoop vanavond en vannacht goed te recupereren en morgen revalueren we mijn situatie dan opnieuw."



"Voor zover we weten gaat het enkel om wat schaaf-en snijwonden", aldus ploegleider Sean Yates, "maar natuurlijk kwam hij hard ten val. We zullen meer weten na nader onderzoek. Dit is natuurlijk een streep door onze rekening, temeer daar er drie zware dagen volgen in de bergen. Afwachten dus en hopen op een beetje meer geluk."