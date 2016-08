Van Genechten: "Grootste overwinning uit mijn carrière"

Door: redactie

Jonas Van Genechten heeft zijn eerste overwinning van het seizoen beet én dan nog wel in de Vuelta. "Er lagen in deze Vuelta weinig kansen op een ritzege", verklaarde de 29-jarige Henegouwer. "Ik heb het al een keer geprobeerd, maar moest toen vrede nemen met een ereplaats (vijfde in de tweede rit naar Baiona). Nu schiet ik wel raak. Dit is de grootste overwinning in mijn carrière."

Van Genechten, die vijf van zijn zes andere profzeges ook in de tweede helft van het seizoen boekte, had de etappe met stip aangeduid. Nochtans ging het om een rit door het middengebergte, maar de laatste klim lag op 20 kilometer van het einde, dus was de kans op een sprint niet onrealistisch. "Ik heb er echt alles aan gedaan om de hele dag aan te klampen in het peloton. Toen Astana op het einde het tempo de hoogte in joeg, kreeg ik het even moeilijk, maar gelukkig bleef ik er bij. Ik had veel steun aan Dries Devenyns en Mathias Frank. Op het eind wist ik dat alles nog mogelijk was, zeker omdat het een finish was die me wel lag."



Net goed geplaatst

Van Genechten zag de valpartij niet in het slot. "Ik zat gelukkig net goed geplaatst. In de laatste twee kilometer was het wel gevaarlijk met een paar bochtjes, maar ik kwam niet ten val en kon mijn sprint doen. Alles verliep voor mij ideaal." Hij behaalde zijn eerste zege in een grote ronde. "Ieder jaar behaal ik enkele kleine overwinningen en ik hoop dat te blijven doen, maar uiteraard is is echt wel mijn grootste overwinning. Heis jammer dat de ploeg er mee ophoudt op het eind van het jaar, maar ik denk dat we wel voor een mooi afscheid hebben gezorgd met zeges in de drie grote Rondes (17e etappe in de Giro met Roger Klüge en de 15e rit de Tour de France met Jarlison Pantano)."



Over zijn toekomst bleef hij op de vlakte. "Het is nog te vroeg om te zeggen waar ik naar toe ga, dat is aan mijn toekomstige ploeg."