Derde Belgisch succes dankzij machtige Van Genechten, Contador tegen de grond in hectisch slot

Door: Glenn Bogaert

26/08/16 - 17u56

Niemand zag het aankomen, maar dat maakt het net zo mooi: Jonas Van Genechten zorgt al voor de derde Belgische ritzege in deze Vuelta. © TDW.

Vuelta Jonas Van Genechten heeft geheel verrassend de zevende rit in de Ronde van Spanje gewonnen. In Puebla de Sanabria was onze aalvlugge landgenoot van IAM Cycling met een indrukwekkend eindschot sneller dan de Italiaan Daniele Bennati (Tinkoff), Spanjaard in het wit Alejandro Valverde (Movistar) en Belgisch kampioen Philippe Gilbert (BMC). In volle eindsprint probeerde Alberto Contador zich te handhaven, maar door een manoeuvre van de Litouwer Bagdonas kwam 'El Pistolero' pijnlijk ten val. Een serieuze mentale (en fysieke?) tik voor de kandidaat-eindwinnaar. De Colombiaan Darwin Atapuma blijft leider.

Armée en Campenaerts in vlucht

Niemand die trouwens verwacht had dat de finale van de relatief korte etappe over 158,5 kilometer zo aantrekkelijk zou verlopen. Het voorspel was immers voorspelbaar en monotoon. Een kopgroep kreeg al snel een vrijgeleide van het peloton en bij de zes avonturiers onze bijna dagelijkse portie landgenoten. Dit keer waren het Sander Armée (Lotto Soudal) en Belgisch kampioen tijdrijden Victor Campenaerts (LottoNL-Jumbo) die publiciteit mochten sprokkelen, maar veel speelruimte kregen ze niet. Onder impuls van Astana was het pleziertochtje van de vlucht van de dag al op een goeie 40 km van de dag voltooid verleden tijd.



Luis León Sánchez baalt (alwéér)

De lichtblauwe Kazachen bleven maar gas geven, die hadden duidelijk een plannetje in de listige finale, gekruid met de Alto de Padornelo. Dario Cataldo en Luis León Sánchez rolden het strijdplan uit en kregen met Luis Angel Maté - ook al mee met de eerste kopgroep - Simon Clarke en Gianluca Brambilla leuke gezellen mee. Die vijf moesten alles uit de kast halen voor nauwelijks een halve minuut en uiteindelijk gooiden de Spanjaard Sánchez (32) en zijn Australische kompaan Clarke als laatsten de handdoek. Vooral de koortsachtig op zijn ritje jagende Luis León -gisteren ook al tweede- was een kranige klant, pas in volle eindsprint werd hij overrompeld. Door, jawel, Jonas Van Genechten. Weer een Belgischde ritzege, nummer drie al. Maar een verwachte? Neen, dat helemaal niet. Maar zijn verrassingen niet geweldig? © belga. Congrats @jonas_v_g stage win @lavuelta after @LeTour with @jarlinsonpantan and @kluge_roger in @giroditalia #IAM pic.twitter.com/QK0JkAuTdV — Rik Verbrugghe (@RikVerbrugghe) Fri Aug 26 00:00:00 MEST 2016 © afp. Last corner crash. The face says it all, but @chrisfroome finished safely. He should retain third overall #LV2016 pic.twitter.com/aFF9t02dHG — Team Sky ¿ (@TeamSky) Fri Aug 26 00:00:00 MEST 2016 © belga. © belga.

Uitslag 7de rit: 1. Jonas Van Genechten (Bel/IAM) 158,5 km in 3u55:44



(gem. 40,34 km/u)



2. Daniele Bennati (Ita/TNK) op 0:00



3. Alejandro Valverde (Spa/MOV) 0:00



4. Philippe Gilbert (Bel/BMC) 0:00



5. Kévin Reza (Fra/FDJ) 0:00



6. Gediminas Bagdonas (Lit/ALM) 0:00



7. Gianni Meersman (Bel/EQS) 0:00



8. Kristian Sbaragli (Ita/DDD) 0:00



9. Romain Hardy (Fra/COF) 0:00



10. Tosh Van der Sande (Bel/LTS) 0:00



... 14. Jan Bakelants (Bel/ALM) 0:09 16. Ben Hermans (Bel/BMC) 0:13