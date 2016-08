Chris Froome ziet met ex-wereldkampioen Kwiatkowski belangrijke ploegmaat afhaken in Vuelta

Door: Glenn Bogaert

26/08/16 - 14u52

© photo news.

We waren amper vertrokken in de zevende etappe van de Ronde van Spanje of we hadden al een grote naam die het voor bekeken hield. Michal Kwiatkowski stapte in de volgwagen door aanhoudende rugpijn en zo verliest Chris Froome een belangrijke knecht met het oog op de bergen.