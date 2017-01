Nikolaev wint bij trucks, titelverdediger De Rooy wordt derde

Door: redactie

Dakar 2017 Eduard Nikolaev (Kamaz) heeft, net als in 2013, de Dakarrally bij de vrachtwagens op zijn naam geschreven.

Jean-Marc Fortin is tevreden met prestaties van Overdriverijders

Het Belgische Overdriveteam eindigt de Dakar met zes van de acht Toyota's die op 2 januari van start gingen in de Paraguayaanse hoofdstad Asuncion. Met Nani Roma en Giniel De Villiers heeft het team twee wagens in de top 5. Rautenbach eindigt als negende en is de derde wagen in de top 10.



"Dit was de zwaarste editie sinds de Dakar naar Zuid-Amerika is verhuisd", blikt teambaas Jean-Marc Fortin terug. "Met de vierde plaats van Roma en de vijfde van De Villiers staan we op onze plaats. Met Nasser Al-Attiyah hadden we hoop op het podium, misschien zelfs op de eindzege, maar hij heeft moeten opgeven. Hoe het zou uitgedraaid zijn mocht hij in koers zijn gebleven, zullen we nooit weten."



"Ik ben fier wat we met ons klein Belgisch team gepresteerd hebben", gaat Fortin verder. "Voor de start zijn we erin geslaagd om het grote Peugeot nerveus te maken en die nervositeit hield aan tot het moment dat Nasser moest opgeven. Wij zijn een klein Belgisch team met, in vergelijking tot Peugeot, een heel klein budget. We hebben wel grootste ideeën en aan inzet ontbreekt het ons niet. Daarmee proberen wij het gebrek aan middelen te compenseren maar die kloof krijg je natuurlijk nooit gedicht. Het uitvallen van Nasser was een domper maar de sfeer in het team was altijd optimaal. Voor mij is deze Dakar geslaagd. Ik ben tevreden over de prestaties van mijn mensen."



"Nu is het vooruitkijken naar wat komen gaat. Volgende maand beginnen de onderhandelingen met de rijders. Uiteraard wil ik Nasser Al-Attiyah aan boord houden maar als Carlos Sainz definitief zou stoppen, komt er een plaats vrij bij Peugeot en dan zal Nasser niet meer te houden zijn. Wat de toekomst van de Dakar betreft heb ik vernomen dat we volgend jaar vanuit Peru zouden starten. Intern is dat al gecommuniceerd bij ASO. Het is een kwestie van tijd vooraleer ze dat wereldkundig maken. Peru heeft prachtige duinen en heeft veel uitdagingen", besluit Fortin.