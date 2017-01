Noël Essers heeft de finish in zicht

Door: redactie

14/01/17 - 11u23 Bron: Belga

Noël Essers. © epa.

Dakar 2017 De finish van de Dakar is in zicht voor het Belgische trio Essers-Cooninx-Lauwers (MAN). In de voorlaatste etappe reden ze als 24e over de eindmeet. In de stand blijven ze op de 23e plaats.

"Deel 1 van de klassementsrit was een echte duinenetappe met veel fesh fesh", doet Noël Essers het verhaal van de dag. "Meerdere vrachtwagens zaten tot aan de bumper in het poederzand. Wij vonden een kamelenspoor en hebben de banden met het automatische drukregelingssysteem meerdere keren afgelaten tot 1,2 kg. Het enige wat me zorgen baarde, was de pomp van de koppeling waardoor we voorzichtig moesten schakelen. Op de verbinding naar het tweede deel van de rit merkten we dat we een lekke band hadden. De bandenwissel duurde slechts 7 minuten. We moesten wel snel zijn want we moesten op tijd aan de start van de rit staan. Uiteindelijk hadden we 3 minuten over. De tweede rit begon in de bergen op zo'n 2.000 meter hoogte en werd voor 80% afgelegd in het donker. 100 km voor de aankomst reden we opnieuw lek maar we zijn niet hoeven te stoppen. We hebben met de band met de compressor op druk kunnen houden. In het bivak werd de truck klaargemaakt voor de laatste rit van deze Dakar. Straks gaat het richting Buenos Aires."